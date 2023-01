FPÖ-Kinz sorgt sich um Pflegebereich

Der Freiheitliche Hubert Kinz sorgt sich um die Möglichkeiten des Systemerhalts im Bereich Pflege und stellt daher eine Anfrage an Gesundheits-Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) und an Sozial-Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne). Die angespannte Personalsituation an Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen im Land gehe in ein weiteres Jahr. Ärztinnen und Ärzte würden sich ebenso wie Pflegerinnen und Pfleger immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen gegenübersehen und seien längst an der Belastungsgrenze angelangt, diagnostiziert Kinz.