Biden-Karikatur: Wirbel um Zensur auf Facebook

Sorge um Bidens Gesundheitszustand

Doch all diese Entwicklungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Biden der älteste gewählte Präsident ist. In letzter Zeit zeigte sich der 80-Jährige bei öffentlichen Auftritten auch immer wieder orientierungslos und vergesslich. Nicht nur republikanische Politiker äußern Sorge darüber, dass der Oberbefehlshaber der Streitkräfte nicht nur körperliche, sondern auch mentale Schwächen hätte. In einer kürzlich erfolgten Umfrage gaben zwei Drittel der befragten Amerikaner an, dass sie ebenfalls besorgt um den Gesundheitszustand ihres Präsidenten seien. Es ist also ein berechtigtes Thema, mit dem sich der „Spectator“ beschäftigt.