Fuchs: „Ein Märchen, in dem viel Arbeit steckte!“

Deine Laufbahn von Niederösterreich und vom Burgenland hinaus in die große Welt des Fußballs klingt wie ein Märchen. Wie blickst du zurück?

Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Alles kam märchenhaft und unerwartet. Ein Märchen, aber ich weiß auch, wie viel Arbeit darin steckt, dass es wirklich wahr werden konnte. Schon alleine, dass ich es in den Profifußball geschafft habe, mit Mattersburg in der österreichischen Bundesliga spielen durfte, bedeutete die Erfüllung eines Traums. Dann merkst du, dass da noch mehr Potenzial sein könnte, dass sogar das Ausland möglich sein könnte. Immer gepaart mit harter, akribischer, unermüdlicher Arbeit.