Schluss! Ex-ÖFB-Kapitän Fuchs beendet die Karriere

Im US-Bundesstaat North-Carolina erlebte Fuchs mit dem Charlotte FC den Einstieg in die Profi-Liga Major League Soccer (MSL) mit. In dieser Premieren-Saison stand er in 26 Spielen zumeist als Kapitän auf dem Platz und erzielte dabei drei Treffer, der Einzug in die Playoffs gelang mit Tabellenplatz 10 in der Eastern Division allerdings nicht …