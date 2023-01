ÖVP lässt ab sofort alle Parteien überwachen

Fairness, Vertrauen und Transparenz. Für all das ist die heimische Politik nicht wirklich bekannt. Für all das will nun aber die ÖVP im Wahlkampf sorgen - und greift dafür sogar ins eigene Börserl. Die Landespartei bezahlte und beauftragte nun nämlich das Zentrum für Digitale Medienkompetenz mit der Beobachtung des anstehenden Wahlkampfes. Konkret heißt das: Alle Fake News, Dirty Campaigning-Aktionen und Untergriffe jeglicher Art und von allen politischen Parteien sollen den Experten künftig per Mail gemeldet werden können.