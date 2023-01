ÖVP „sorgt sich“ nun um beliebte SPÖ-Landesrätin

In der SPÖ-Zentrale entgegnet man: „Unsere Position hat sich in den vergangenen beiden Tagen nicht geändert: Wir freuen uns, dass wir mit Ines Stilling eine kompetente Mitstreiterin haben, die ein umfassendes Know-How als ehemalige Ministerin der Expertenregierung Bierlein aufweisen kann. Wer schlussendlich dem SPÖ-Regierungsteam angehören wird, entscheiden unsere Gremien. Die SPÖ NÖ hat eine Vielzahl an klugen Köpfen, die dafür infrage kommen. Ich halte fest: Königsberger-Ludwig hat hervorragende Arbeit geleistet. Wir empfehlen der ÖVP, sich um ihre Interna zu kümmern. Laut unseren Informationen sind die Gräben zwischen dem NÖAAB und dem niederösterreichischen Bauernbund bereits so tief, dass gar nicht klar sein soll, wer nach der Wahl dem VPNÖ-Regierungsteam vorsteht.“