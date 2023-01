„Willkommenskultur ohne Grenzen geht nicht mehr“

„Öffentliche Personaldebatten lähmen uns selbst“

Nachdem Muchitsch den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zuletzt noch in die Schranken gewiesen hat, lässt er nun sanftere Töne anklingen: „Ich würde es positiv sehen, wenn Hans-Peter Doskozil wieder beim Parteipräsidium dabei ist. „Wir sind eine offene Bewegung in der Sozialdemokratie, jede Meinung hat Platz.“ Diese sollte aber in Gremien geäußert werden und nicht über öffentliche Botschaften. Jede andere Debatte schadet nicht nur der SPÖ, sondern auch der gesamten Gesellschaft. Warum? Die Sozialdemokratie habe die besten Konzepte gegen die Teuerung und für ein faires, gerechtes Miteinander. „Wir lähmen uns selbst mit diesen Personaldebatten in der Öffentlichkeit.“