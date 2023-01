Die Rückkehr der Fans auf den Innsbrucker Bergisel

Viele Polen durften auch heuer über Sieg jubeln

Am Ende durften, nicht wie in Oberstdorf und Garmisch, die norwegischen Fans jubeln, sondern wie schon vor zwei Jahren die Polen. Mit stolz geschwellter Brust trällerten sie mit Sieger Dawid Kubacki ihre Hymne. Stolz waren aber auch Anette und Miriam traditionell im Norweger-Pulli mit „ihrem“ Überflieger Halvor Egner Granerud. Der „Wikinger“ behielt mit Rang zwei in Innsbruck die Führung in der Tourneewertung. „Er ist einfach der Beste“, strahlten seine beiden Fans. Applaus für die Sieger gab es auch von „Edelfan“ und Superadler Gregor Schlierenzauer, der als letzter Österreicher vor genau zehn Jahren hier auf seiner Heimschanze triumphierte.