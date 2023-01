Diese Nachrichten wünschen wir uns fürs Jahr 2023

DJ The Wave löst Ärzte-Engpass im Linzer Süden

Was Gesundheitskasse, Ärztekammer und Politik jahrelang nicht gelang, hat nun DJ-Legende DJ The Wave (l.), alias Andi Witek, geschafft. Genau 20 Jahre, nachdem er mit „Ab in den Süden“ die Charts stürmte und den Sommerhit des Jahres 2003 landete, hat er mit seinem Remake beim umjubelten Konzert im Kepler-Uniklinikum-Park unzähligen Göttern in Weiß die Augen geöffnet. Der Refrain „Eeh ab in den Süden, den Patienten hinterher, ejo was geht“ zeigte Wirkung - gleich vier neue Primärversorgungszentren in Ebelsberg, Pichling, Auwiesen und der Neuen Heimat werden eröffnet.