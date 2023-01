Wien: Stadtpark wurde bereits oft genug zum Tatort

Entgegen vieler anderer Grünoasen in Wien ist der Stadtpark in der Nacht nicht abgeschlossen. Das erfreute in Zeiten der Pandemie und dem Hickhack mit den Bundesgärten viele Wiener. Interessanterweise wurde er aus diesem Grund von den Maßnahmengegnern auch als Hauptquartier auserkoren. Im November 2021 wurde das Protestcamp von der Polizei schließlich geräumt.