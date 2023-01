Kren: Kommen wir zur Wurzel der Pflanze

Vitamin-C und Kalium

Sein hoher Vitamin-C und Kalium-Gehalt sind bis über alle Grenzen berühmt. Früher wurde Kren noch als Heilkraut angebaut, erst später wurde er zu einem beliebten Gewürz für gekochte und geräucherte Speisen. Die Schärfe und Stärke des Krens kann reduziert werden, indem man es frisch gerieben für einige Minuten in den Backofen gibt oder es in Essig und Zuckerwasser legt. Im Mittelalter wurde Kren gegen Darmwürmer eingesetzt und verbreitete sich daher schnell in ganz Europa.