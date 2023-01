„Für Spannung ist beim Stier definitiv gesorgt“

Ausgabe Nummer 40 des Kampfes um den „Salzburger Stier“ geht ab heute (17) in der Sporthalle Alpenstraße über die Bühne. Was 1982 mit gerade einmal zwölf Mannschaften begann, ist mittlerweile zum traditionsreichen Turnier mit 36 Mannschaften geworden. Interessantes Detail: Die ersten drei Jahre wurde noch in Freilassing gespielt, weil es in Salzburg keine geeignete Halle gegeben hatte. Erst mit der Eröffnung der Sporthalle Alpenstraße konnte das Turnier in die Mozartstadt übersiedeln.