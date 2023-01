Wöber kann dem Insel-Lockruf nicht widerstehen

Jesse Marsch hat an Salzburg einen Narren gefressen. Nicht nur, dass der US-Amerikaner zwei Jahre in der Mozartstadt als Cheftrainer fungierte und zweimal das Double gewann. Der 49-Jährige bekommt nicht genug von seinen ehemaligen Schützlingen. Rasmus Kristensen und Brenden Aaronson lockte er bereits im Sommer in die Premier League zu Leeds United.