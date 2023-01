Abschaffung der Centmünzen: „Erbsenzähler nerven“

Wenn wir an die Handhabung der kleinsten Münzen im Alltag denken, dann kommen sie einem vor allem als eines vor: lästig. Meist besitzen wir ein Glas oder eine Schlüssel in welche wir regelmäßig unser Geldbörserl vom „Schotter“ entleeren. So sieht das auch User Grawa. Das Positive daran ist wohl, dass man sich irgendwann an einer gewissen Summe Geld erfreut, wenn man die Centmünzen an der Bank wechseln lässt.