War vor Todessturz im Zillertal Alkohol im Spiel?

Jede Hilfe zu spät kam am Freitag für einen deutschen Kellner in Kaltenbach, wie die „Tiroler Krone“ berichtete. Gegen 23 Uhr stürzte der 28-Jährige beim Hinterausgang der Wedelstube vom Balkon rund vier Meter in die Tiefe. Zwei Passantinnen fanden den Leblosen rund eine Viertelstunde später. Reanimationsversuche scheiterten. Nun liegt das Obduktionsergebnis vor.