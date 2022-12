Kellner stürzt von Balkon vier Meter in den Tod

„Gegen 23.15 Uhr ging der Notruf ein“, sagt Engelbert Eberharter, der Polizeikommandant der Dienststelle Ried im Zillertal, gegenüber der „Tiroler Krone“. Alarm geschlagen hatten Passanten, die den 28-Jährigen, der in der „Wedelstube“ als Kellner tätig war, leblos auf dem Boden liegend auffanden. „Er war an diesem Abend jedoch als Gast und nicht als Angestellter in der Stube.“