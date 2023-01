Auto prallte gegen Bäume und kippte um

Familie nach Autounfall im Spital

Am Sonntag kam es auf einer Klagenfurter Kreuzung zur Kollision zweier Autos: In einem Wagen wurde der Klagenfurter Lenker (55) verletzt und ins UKH eingeliefert. Im anderen Auto saßen ein Lenker (32) aus dem Bezirk Völkermarkt, seine Frau (32) und der sechsjährige Sohn - alle drei wurden ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.