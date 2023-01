Hofmann & Katzer - wer hat letztes Wort bei Rapid?

Katzer ist (inter-)national unerfahren, nimmt auch ein hohes Risiko - denn bei der Vienna hätte er in Ruhe am Aufstieg des Zweitligisten weiterarbeiten können. Klar, Andreas Schicker zeigt in Graz, dass man dennoch einschlagen kann. Aber er hat bei Sturm alleine das Sagen. Während Rapids Präsidiumsmitglied Michael Hatz jetzt von „einem mutigen Modell mit einer Doppelspitze“ spricht. Spannend.