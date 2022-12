Es ist offiziell: Rapid holt Katzer als Sportchef

„Ich bin sehr zufrieden, dass wir die Position des Geschäftsführers Sport so rasch neu besetzen können und mit Katzer einen jungen, aber in diesem Bereich bereits erfahrenen Fußball-Manager in unserem Team begrüßen dürfen“, kommentierte Rapid-Präsident Alexander Wrabetz die vermutlich letzte Personalentscheidung im alten Jahr. Ein besonderer Dank gelte dem seit wenigen Wochen amtierenden Geschäftsführer Steffen Hofmann, der die entscheidenden Gespräche mit Katzer geführt habe „und zudem auch sehr interessante Alternativlösungen in petto hatte“.