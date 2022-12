Haben Sie gute Vorsätze fürs neue Jahr?

Jedes Jahr zu Silvester ist man überzeugt, nicht nur das alte Jahr, sondern auch schlechte Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Von einem altbekannten Spitzenreiter bei den Neujahrsvorsätzen - mit dem Rauchen aufzuhören - bleibt wenige Tage nach dem Jahreswechsel oft nur ein leeres Versprechen und der stille Wunsch, man wäre konsequenter gewesen. Aber auch andere Pläne, die man für das neue Jahr in Angriff nehmen möchte, sind mitunter nicht so leicht umzusetzen. Wie halten Sie es mit guten Vorsätzen für 2023? Schreiben Sie es uns in die Kommentare, wir sind gespannt!