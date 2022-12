Favoritensiege von Griechenland und USA!

Der erstmals ausgetragene United Cup ist ein Mixed-Bewerb, an dem 18 Nationen teilnehmen. Österreich hat sich nicht qualifiziert. Bei dem mit 15 Millionen Dollar (14,12 Millionen Euro) dotierten Bewerb werden pro Ländermatch an zwei Tagen zwei Frauen- und zwei Männer-Einzel sowie ein Mixed-Doppel ausgetragen. Gespielt wird bis 8. Jänner in Brisbane, Perth und Sydney.