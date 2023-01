2023 wird für Drexler das große Jahr der Bewährung

Einst galten in der Politik 100 Tage Schonfrist, wenn jemand ein neues Amt bekleidet. Christopher Drexler ist seit mittlerweile 181 Tagen, also bald einem halben Jahr, ÖVP-Landeshauptmann der Steiermark. Wie legt er seine Rolle an? Wo setzt er Schwerpunkte? Eine Analyse in fünf Akten.