Trauer um Fußball-König Pelé ++ Shiffrin-Siegeszug

Die Sportwelt trauert um die brasilianische Fußball-Legende Pelé: „Der König“ verstirbt am Donnerstag im Alter von 82 Jahren in São Paulo. Indessen rast die Amerikanerin Mikaela Shiffrin zum Sieges-Hattrick am Semmering und Dominic Thiem fixiert seine Wildcard für die Australien Open, dem ersten Grand Slam Turnier des neuen Jahres, wo er schon 2020 im Finale gestanden ist. Das und noch mehr sehen Sie heute in den „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba, am 30. Dezember.