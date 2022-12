Düstere Aussichten: Trumps Plänen droht jähes Ende

Trump wird unter anderem der Anstiftung zum Aufstand gegen die Autorität des Staates oder der Gesetze bezichtigt. Bei einer Verurteilung drohen zehn Jahre Haft und ein Verbot, jemals wieder ein politisches Amt zu bekleiden. Trumps größtes Problem für 2023 ist allerdings kein strafrechtliches, sondern ein politisches. Er verliert immer weiter an Boden gegen seinen großen Widersacher, dem Florida-Gouverneur Ron DeSantis. Dieser ist der erste Republikaner seit 2015, der in Meinungsumfragen unter konservativen Wählern die Nase vorn hat – und das sogar um 33 Prozentpunkte. Trumps Anhänger lieben zwar seine konservative Politik, doch die egomanischen Anwandlungen und zahlreiche Fehltritte haben sie in das DeSantis-Lager getrieben. Dessen Spitzname ist „Trump mit Gehirn“.