AK kritisiert Handel: Grundpreise nicht gut lesbar

Preis sei in einem Geschäft nur mit Lupe lesbar

Ein weiteres Problem sieht die AK Wien in der Schriftgröße: Die Super- und Drogeriemärkte haben mehrheitlich die Grundpreise mit einer Schriftgröße von 4 bis 4,5 Millimeter ausgezeichnet. Manchmal blieb sie leicht darunter, aber noch lesbar - so etwa bei Lidl und Hofer. Aber bei Müller brauche man eine Lupe, merkte die AK an. Denn die Schriftgröße war nicht größer als 2 Millimeter. Das entspräche somit nicht dem Gesetz.