Alles aus bei Emily Ratajkowski und Pete Davidson!

So schnell, wie alles begonnen hat, ist es auch schon wieder vorbei. Im November kamen erste Gerüchte auf, Kim-Kardashian-Ex Pete Davidson habe sich Model Emily Ratajkowski geangelt. Wenige Tage später machten die beiden ihre Liebe auch schon offiziell - am Spielfeldrand eines Basketball-Matches in New York, wo die beiden verliebte Blicke tauschten.