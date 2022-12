Ausweichmanöver auf Kreuzung forderte Verletzte

Am Steuer eingeschlafen

Wenige Stunden später, kurz vor 16 Uhr fuhr eine 74-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg mit ihrem PKW auf der Packer Bundesstraße (B 70) von St. Andrä in Richtung Wolfsberg. Auf Höhe Wimpassing schlief sie am Steuer ihres Fahrzeugs ein und kam von der Fahrbahn ab. „Erst im Straßengraben kam der stark beschädigte PKW zum Stillstand“, so die Polizei. Die 74-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.