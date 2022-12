Innsbruck: Mutmaßlicher Einbrecher starb in U-Haft

Nachdem der 40-Jährige Ende Oktober zusammen mit einem 41-jährigen Albaner in ein Haus in Radfeld eingebrochen sein und dabei Bargeld und Wertgegenstände in der Höhe von mehr als 10.000 Euro erbeutet haben soll, wurden beide im November bei einem Coup in Münster erwischt. Durch das Aufbrechen einer Terrassentür gelangten die mutmaßlichen Täter in ein Lebensmittelgeschäft. Dort erbeuteten sie 25 Stangen Zigaretten sowie rund 250 Euro Bargeld. Wegen der Alarmanlage und einer Zeitungsausträgerin, die die Flucht beobachtete, konnten der Italiener und der Albaner bald gefasst werden - die „Krone“ berichtete.