Coup in Supermarkt: Zigaretten und Geld erbeutet

Einsatz für die Polizei in Münster im Tiroler Bezirk Kufstein in der Nacht auf Montag! Zwei Täter brachen in einen Supermarkt ein und erbeuteten 25 Stangen Zigaretten und Bargeld. Dank der Alarmanlage und einer aufmerksamen Zeitungsausträgerin klickten aber bald die Handschellen.