Tirol: Schuhe lösen Rätsel über Einbruch in Haus

Weiterer Coup in Supermarkt

Am Montag schlugen die Täter erneut zu. In Münster (Bezirk Kufstein) gelangten sie durch das Aufbrechen einer Terrassentür in ein Lebensmittelgeschäft. Dort erbeuteten sie 25 Stangen Zigaretten sowie rund 250 Euro Bargeld. Wegen der Alarmanlage und einer Zeitungsausträgerin, die die Flucht beobachtete, konnten die Ganoven - ein 40-jähriger Italiener und ein 41-jähriger Albaner - bald gefasst werden.