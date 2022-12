„Die Krippe ist ein Ort des Lebens“

Seinem Gotakind hat Benno Elbs einen Krippen-Adventkalender geschenkt. In den 24 Tagen vor Weihnachten wird der Ort der Geburt Jesu nach und nach aufgebaut. Eine schöne Idee, findet er, denn in der Adventszeit sollte das Herz der Menschen zu einer Krippe werden. „Der Ort Gottes ist in den Herzen der Menschen. Wer offen für seine Botschaft ist, sollte das Herz zu einer Krippe werden lassen“, erklärt der Bischof und fügt noch ein Zitat von Angelus Silesiu hinzu, das da heißt: Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, und nicht in dir: Du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren.