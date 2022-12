Schädel gebrochen: „Verzeihen ist Christenpflicht“

„Ich hab ihm mehrmals etwas gegeben, ihn dann aber weggeschickt“, berichtet Huber. Er riet dem Arbeitslosen, der gerade im Casino sein letztes Bargeld verspielt hatte, sich einen Job zu suchen. Der Mesner setzte sich in der Valentinskirche in Braunau in die erste Bank, neigte den Kopf zum Rosenkranz - mitten im Gebet spürte er einen heftigen Schlag auf den Kopf, anschließend hielt ihm der Täter den Mund zu.