Mesner (87) erlitt bei Überfall einen Schädelbruch

Sein Mitleid kam Franz H. (87), Mesner der Valentinskirche in Braunau, teuer zu stehen. Schon etwa zehnmal hatte er einem jungen rumänischen Bettler, der immer wieder in der Pfarre auftauchte, Geld gegeben. Doch als der 26-Jährige am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Kirche saß und den betagten Innviertler erneut anschnorrte, reagierte dieser unwillig: „Such dir eine Arbeit. Du kriegst nichts mehr von mir!“ Daraufhin zuckte der enttäuschte Bettler aus. Er schlug den Mesner mit einem schweren Gegenstand - vermutlich einer Eisenstange - dreimal auf den Kopf. Als das Opfer um Hilfe schreien wollte, versuchte der Rumäne, ihm den Mund zuzuhalten.