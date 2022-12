Erster Teaser zur Stipsits-Komödie „Griechenland“

„Griechenland“ sei sicherlich sein persönlichster Film, verrät Stipsits. „Es ist der Film, in dem ich am meisten von mir selbst und meinem Innenleben hergegeben habe. Es gibt auch einige Szenen, die mich beim Spielen und Ansehen dann so berührt haben, weil sich Fiktion und Realität auf eine Art und Weise vermischt haben, dass ich gar nicht anders konnte, als sozusagen den Motor zu schmieren: in Form von vielen, vielen Tränen...“