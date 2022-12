Vollnarkose kann Gehirn wohl dauerhaft verändern

Ein Team um Sandra Siegert vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg analysierte die verschiedensten Mikroglia-Formen mathematisch: Sie untersuchten die Lagebeziehungen der komplizierten verästelten Strukturen so, wie Mathematiker normalerweise die Eigenschaften von geometrischen Objekten aufgliedern und klassifizieren. Damit konnten die Forscher verschiedenste Mikroglia-Formen in unterschiedlichen Hirnregionen, Entwicklungszuständen und Geschlechtern auseinanderhalten. Sie erstellten mit den gesammelten Daten einen „Atlas der Mikroglia-Formen“.