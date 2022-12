Kranebitter wird Leiter des Dokumentationsarchivs

Viele Erfahrung gesammelt

Kranebitter wurde 1982 in Wien geboren. Seine Abschlussarbeiten wurden mit dem Herbert-Steiner-Preis und dem Irma-Rosenberg-Preis ausgezeichnet. Als Leiter der Forschungsstelle im KZ Mauthausen war er für wesentliche Teile der neuen Ausstellung in der Gedenkstätte verantwortlich. Zuletzt wirkte er als Leiter des Archivs für die Geschichte der Soziologie an der Universität Graz. Bereits in der Vergangenheit arbeitete er immer wieder mit dem DÖW zusammen.