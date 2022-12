Ex-Radstar Ullrich: „Fühle mit Boris total mit“

Auf der großen TV-Bühne ist der Weltstar Boris Becker nach 231 Tagen in britischer Haft ganz bei sich. Vor den Augen von 1,55 Millionen Zuschauern zeigte sich der deutsche Tennis-Star bei seinem ersten Auftritt in der Öffentlichkeit wiederholt emotional. „Ich fühle mit Boris total mit, er macht gerade die schwerste Zeit seines Lebens durch“, so Ex-Radsport-Profi Jan Ullrich.