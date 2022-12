Mbappes beeindruckende Kabinen-Rede im WM-Finale

Und die Franzosen kamen zurück - und wie! Mit einem Doppelschlag kurz vor Spielende rettete der Stürmer-Star Frankreich in die Verlängerung. In dieser fixierte Mbappe dann sogar seinen Dreierpack. Am Ende stand man nach dem verlorenen Elfer-Krimi dennoch mit leeren Händen da. Während Mbappe seinen Strafstoß verwandeln konnte, gelang dies Kingsley Coman und Aurelien Tchouameni nicht, so dass Argentinien seine erste Weltmeisterschaft seit 1986 gewinnen konnte.