Kovacs & Wenger versinken in der Melancholie

Keine musikalische Dystopie

Am Weitesten vom Original entfernt ist wohl Simon & Garfunkels Welthit „Bridge Over Troubled Water“, an der die beiden auch am längsten für einen runden Bogen feilen mussten. „Das Lied ist so unglaublich liebevoll und voller Hoffnung“, ist Kovacs begeistert, „danach habe ich mich sehr gesehnt. Es beschreibt eine schöne Beziehung über Freundschaft. Wir durchleben auf dieser Welt auf so vielen Ebenen hässliche Zeiten, wo so viele Menschen zu niemandem nett sind, da ist diese sanfte Suche nach Frieden für mich besonders berührend.“ Komponist Wenger schätzt gerade das Überkandidelte an den zeitlosen Songs. „Unser Album ist keine Dystopie und auch kein Abgesang. Es ist eine Aufforderung, sich der Welt zu stellen, hinzuschauen und Emotionen zuzulassen. Heute darf nichts mehr pathetisch sein. Maximal noch eine Symphonie im Konzerthaus, aber ansonsten regiert überall Zynismus. Manchmal muss man sich schlimmen Emotionen stellen und das geht am besten mit Musik, die nicht dekonstruiert, sondern viel Raum gibt, um sich einzufühlen.“