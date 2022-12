Darum begeistern sich Mitarbeiter für die ÖBB

Hunderttausende Österreicherinnen und Österreicher kommen täglich mit der Bahn von A nach B. Bei den ÖBB arbeiten aber nicht nur jene Menschen, die man am Ticketschalter oder im Zug antrifft, dahinter stecken viele weitere Arbeitsplätze. Aktuell beschäftigen die ÖBB 42.000 MitarbeiterInnen in 130 Berufsgruppen. Zur Zeit wird wieder Personal gesucht: Es herrscht ein Mangel an TriebfahrzeugführerInnen, ZugbegleiterInnen und VerschubmitarbeiterInnen. Wir haben Verschubleiter Olivier und die angehende Zugbegleiterin Anelia einen Tag lang begleitet und lassen uns von ihnen erklären, warum sie sich gerade für diesen Beruf begeistern können.