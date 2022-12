Lust auf eine Rallye im Kart?

In der Wolfsberger Karthalle ist Spaß für die ganze Familie oder eine lustige Freundesrunde garantiert. Im Jahr 1994 wurde die Indoorkartbahn in Wolfsberg von Familie Friesacher eröffnet und dann von Sohn Kevin übernommen. Sein Bruder Patrick fuhr übrigens elf Grand-Prix-Rennen in der Formel 1.