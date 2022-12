Didier Deschamps äußert sich zu seiner Zukunft

Kommt Zinédine Zidane?

Als Deschamps-Nachfolger wird immer wieder Zinédine Zidane gehandelt. „Frankreich-Trainer zu sein, war immer das Wundervollste, was mir in meiner Karriere passiert ist“, hatte Deschamps vor dem Finale gesagt. „Ich habe schon als Spieler gerne für Frankreich gespielt. Das Team zu trainieren, war eine unglaubliche Gelegenheit, und ich mache es immer noch so gerne wie am Anfang.“