Gendarmen-Mörder war bis zuletzt „unschuldig“

Sein Ruf war alles andere als gut, aber das wollte der Gendarmen-Mörder Georg Brunnbauer (69) aus Ansfelden bis zuletzt nicht wahrhaben. Der Mann, der 1992 den Gendarmerieposten in seiner Heimatgemeinde gesprengt, einen Polizisten in Rutzing (Gemeinde Hörsching) erschossen und zwei andere Beamte lebensgefährlich verletzt hatte, schrieb noch am 5. September aus der Haftanstalt Stein in Krems an der Donau einen Brief an die „Krone“-Redaktion.