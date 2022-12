Stadt Wien verlängert „Energieunterstützung Plus“

Für den zusätzlichen, breiter angelegten „Energiebonus 22“ in Höhe von 200 Euro wurden mittlerweile 53,7 Millionen Euro an beinahe 269.000 Antragsteller ausbezahlt. Er stehe zu seinem Wort, betonte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung: „Wir werden die Wienerinnen und Wiener so lange unterstützen, wie die aktuelle Teuerungswelle anhält, damit sie auch diese Krise gut meistern können.“