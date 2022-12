Flauschige Alpakas erobern das Schloss Hallegg

Schlossherr und Bezirksjägermeister Georg Helmigk hat mit den flauschigen Alpakas eine weitere Synergie für Hallegg gefunden. „Wir sind hier eine ganz tolle Gemeinschaft auf Hallegg. Neben Lesezirkel, Montessori Privatschule und Kinderhaus sowie der Reitschule gibt es nun die Alpakazucht und den tollen Hofladen“, erklärt Helmigk. Die fünf flauschigen Tiere sind der Anfang einer kleinen, aber feinen Zucht. Zudem kann man in Zukunft Spaziergänge mit den süßen Tierchen in der wunderschönen Natur rund um Hallegg buchen - natürlich nur in Begleitung eines Wanderführers - und den stressigen Alltag hinter sich lassen.