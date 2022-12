Der „Hausvoda“ und eisiges Bad im See zum Feste

„Gehört dazu“

Der „Anschnitt“ wurde dann vor der Christmette in den Hausbrunnen geworfen. Damit wollte man den Wassermann besänftigen, damit er im kommenden Jahr keine Todesopfer fordert. Auch wenn dieser Teil meist jetzt weggelassen wird, Renate Salzl aus Illmitz bäckt jedes Jahr für die Familie einen „Hausvoda“. Und räuchert - so wie früher - am 24. Dezember das Haus aus. „Das gehört einfach dazu. Den Hausvoda oder das Christkindl essen wir dann am nächsten Tag zum Frühstück“, so die Burgenländerin.