Wifo-Chef Felbermayr: „Wachstum kommt zurück“

Natürlich gibt es Abwärts-Risken in den Prognosen, vor allem dann, wenn der Ukraine-Krieg noch einmal eskalieren sollte. Die Staatsfinanzen profitieren kurzfristig von der hohen Inflation, weil dadurch „die Steuerbemessungsgrundlagen um 10 Prozent steigen“ (Felbermayr). Doch sowohl Wifo als auch IHS glauben, dass das Defizit (heuer bei 3,3% des BIP) in den nächsten Jahren nur um 2% herum liegt. Das sollte genug Spielraum bieten, um vor allem mehr in die Energiewende zu investieren. Felbermayr: „Da tun wir zu wenig.“