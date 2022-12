Glasner über Kolo Muani: „Eine Cinderella-Story!“

Just der in letzter Sekunde für die WM nachnominierte Stürmer des Frankfurt-Trainers hat mit dem 2:0 gegen Marokko ganz Frankreich erlöst! Als er in der Wüste traf, jubelte sein Trainer Oliver Glasner im verschneiten Kitzbühel mit: Randal Kolo Muani! Der Frankfurt-Legionär wurde im Halbfinale zu Frankreichs Erlöser, als der in der 78. Minute eingewechselte „Joker“ mit seiner ersten Ballberührung sein erstes WM-Tor erzielte. Das 2:0 gegen Marokko.