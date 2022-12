Selenskyj: 184 Athleten im Krieg gefallen

Die Ukraine spricht sich dagegen aus, Russland an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris teilnehmen zu lassen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe mit IOC-Präsident Thomas Bach gesprochen, erklärte die Regierung in Kiew am Mittwoch. Selenskyj habe darauf hingewiesen, dass bisher 184 ukrainische Athleten im Krieg gegen Russland gefallen seien.