Schlagabtausch um die Jugend im Tiroler Landtag

Es war den Tiroler Politikern noch frisch in Erinnerung: Samstagnacht, am 26. November, wurde ein 18-Jähriger in Imst derart aggressiv gegenüber der Polizei , dass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Seine Freunde rückten zur Rettung aus und randalierten schließlich vor der Polizeiinspektion, die „Krone“ berichtete. Im Landtag wurde das Thema erneut aufgegriffen, FP-Chef Markus Abwerzger fragte die für das Ressort Sicherheit zuständige LR Astrid Mair: „Wie gedenken Sie gegen die Jugendkriminalität vorzugehen?“